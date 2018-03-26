سلامة يدعو لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري

دعا المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، إلى الإسراع في إجراء انتخابات عامة قبل نهاية 2018، وذلك خلال لقاء مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وقال مجلس النواب الليبي في بيان رسمي، “المبعوث الأممي لدى ليبيا بحث مع رئيس مجلس النواب الليبي في زيارة رسمية كل ما يهم الشأن الليبي بالوقت الحالي”، مشيرا إلى أن سلامة أكد في مؤتمر صحفي عقب اللقاء على “ضرورة الإسراع بإصلاح الهيئة التنفيذية في ليبيا وإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الحالي”.

وأضاف البيان أن سلامة “ذكر أنه وجد تفهما عميقا لدي رئيس مجلس النواب لموقف المجتمع الدولي الداعي للانتقال إلى مرحلة استقرار طبيعة ومؤسسات ثابتة قائمة على دستور مقبول من مختلف الأطراف الليبية”.

يشار إلى أن سلامة أكد، خلال أحاطته أمام مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي 21مارس/آذار،2018 ، أنه “كلما اقتربت ليبيا من موعد الانتخابات كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية”، مشيرا إلى أن العمل من أجل إجراء انتخابات عادلة وحرة ونزيهة قبل نهاية 2018 هو في قمة أولويات الأمم المتحدة، وأنه من المهم جدا قبل إجراء هذه الانتخابات أن تكون شاملة وذات نتائج مقبولة من الجميع. كما قال إنه كلما اقتربت ليبيا نحو الانتخابات كلما كانت التعديلات على الاتفاق السياسي أقل أهمية.

ويسعى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا للتوصل لحل سياسي للأزمة التي قسّمت البلاد على مر السنوات الماضية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد تعديل بنود في الاتفاق السياسي الذي أبرم في مدينة الصخيرات المغربية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2015.

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