«الزوي»: مقتل أحد أفراد القوات الخاصة بعين الزيانة من قبل مجهولين

أعلن العقيد ميلود الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة، مقتل أحد أفراد القوات الخاصة من الكتيبه الأولى صاعقه، وهو الجندى حسام الشيخى من قبل مجهولين .

وأضاف «الزوي» من خلال صفتحه الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وجد مقتولا بالقرب من عين الزيانه فى سيارته علما بأن له يومان مفقود، مضيفا، الجندى المغدور به من الجنود الذين دعموا الكرامة والمستشفيات الميدانية كونه خريج جامعة العرب الطبيه كلية الأسنان وساهم فى إسعاف العديد من الجرحى .

يأتى ذلك وسط أنباء عن إلقاء القبض على قاتلى الجندى الطبيب حسام الشيخى .

