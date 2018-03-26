رئيس مركز شرطة الصابري يكشف تفاصيل قضية مقتل عضو لجنة الجرحى بالقوات الخاصة ببنغازي

بنغازي 26 مارس 2018 (وال) – كشف رئيس مركز شرطة الصابري نقيب طارق نجم عن القبض على الجناة في قضية مقتل عضو لجنة الجرحى بالقوات الخاصة الدكتور حسام علي محمد الشيخي .

وأوضح نجم – في اتصال هاتفي بوكالة الأنباء الليبية – أن عناصر التحريات بالمركز تمكنوا من القبض على الجناة وهم أربعة أشخاص بينهم شخص مغربي الأصل – من مواليد دولة ليبيا .

وذكر رئيس المركز أنه تم العثور على جثة الشيخي، مقتولا داخل سيارته أمس الأحد بمنطقة عين زيانة شرق مدينة بنغازي.

وأشار نجم أن الدافع خلف الجريمة بحسب التحقيقات الأولية هي مشكلة عائلية، لافتاً إلى أن الجاني الأول في القصية هو صهر المجني عليه .

وأضاف أن الثلاثة الآخرين وهم من جنسية ليبية شركاء في الجريمة، وصهر المجني عليه هو من نفذ عملية القتل .

وقال إنه قد فقد الاتصال بالمجني عليه منذ يومين وقتل برصاصة في الرقبة، وهو من سكان منطقة أرض زواوة .

يشار إلى أن الشيخي – 30 عامًا – أحد أفراد الكتيبة الأولى صاعقة بالقوات الخاصة، وهو طبيب أسنان تخرج من جامعة العرب الطبية وكان له دور بارز بمحاور القتال وتجهيز المستشفيات الميدانية والتواصل مع لجنة الجرحى بالقوات المسلحة لإتمام إجراءات جرحى القوات الخاصة. (وال – بنغازي) ع م

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