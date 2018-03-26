سبها..حملة توعوية تزامنا مع اليوم العالمي لصحة الفم والاسنان

اطلق طلبة واعضاء هيئة التدريس بكلية طب الأسنان بجامعة سبها الأحد 25 مارس حملة توعوية حول صحة الفم والأسنان، تزامنا مع احتفالهم باليوم العالمي لصحة الفم والأسنان الذي يصادف العشرين من مارس كل عام.

وتستهدف الحملة طلبة المدارس والجامعات والمعاهد خلال الفترة المقبلة، حيث تزامنت انطلاق الحملة الاحتفال باليوم العالمي لصحة الفم اﻷسنان في كلية اﻷسنان جامعة سبها حيث قدم طلبة الكلية مسرحيات ومحاضرات تتقيفية حول العناية بصحة الفم الاسنان.

وقام الحضور من اعضاء هيئة التدريس والأطباء من مختلف كليات جامعة سبها بجولة داخل اقسام الكلية لمعرفة كيفية سير العمل داخل الكلية من كشف، وتنظيف ، جراحة واختتم الحفل بتكريم الطلاب المساهمين في انجاح هدا العمل.

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