الأتربة توقف حركة السير في المنطقة الممتدة من التميمي إلى المخيلي

التميمي 26 مارس 2018 (وال) – تشهد المنطقة الممتدة من التميمي إلى المخيلي اليوم الإثنين الأتربة والعواصف الرملية ما أدى إلى توقف حركة السير لشبه انعدام الرؤية.

ومن المنتظر هطول أمطار ذات صبغة رعدية وأجواء شتوية يوم الأربعاء المقبل الموافق 28/3/2018 حيث تشمل الأمطار مناطق واسعة من القطاع الشمالي الشرقي للبلاد وتوزيعها عشوائي وتتميز الأمطار بصبغة رعدية خاصةً بالمناطق المطلة على الساحل.

وسيكون الإنخفاض ملحوظًا في درجات الحرارة ومصحوبًا بتيارات شمالية نشطة على طول الساحل الشرقي للبلاد.(وال – التميمي) إ م / أ د

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