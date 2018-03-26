ضبط أكبر تشكيل عصابي لتزوير المستندات الرسمية في بنغازي

تمكنت عناصر جهاز مباحث الأحوال المدنية في بنغازي، من ضبط أكبر تشكيل عصابي بمدينة بنغازي، يمتهن تزوير المستندات وبيع الجنسيات، وشهادات الميلاد، وورقة الوضع العائلي والإقامة.

وأوضح رئيس جهاز مباحث الأحوال المدنية بنغازي، أسامة الدرسي، في تصريحات صحافية، أن الجهاز تلقى بلاغ بوجود عصابة تمتهن التزوير في المدينة، حيث انتقل على الفور إلى مكان البلاغ وتم ضبط الجناة وفي حوزتهم شهادات ميلاد، ووثائق إثبات شخصية، وشهادات مزورة, عليها ختم وخالية من البيانات صادرة من إحدى مكاتب السجلات المدنية، وأثناء الاستدلال اعترف المقبوض عليهم بما نسب إليهم من تهم، وأشاروا إلى أشخاص عاملين في مصلحة الأحوال المدنية والجوازات يتعاملون معهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

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