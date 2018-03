المتوسط:

استعرض النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عبدالسلام كاجمان، خلال اجتماع له اليوم الإثنين، مع رئيس الهيئة العامة للزراعة عبدالمنعم الموهوب، الخطة المقترحة من وزارة الزراعة للعمل في العام 2018، لدعم القطاع الزراعي.

وأكد كاجمان، خلال الاجتماع الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، دعم الزراعة في ليبيا باعتبارها من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الليبي، كما تم بحث احتياجات المزارعين، المتمثلة في توفير البذور والأدوية البيطرية واللقاحات، ومختلف الاحتياجات الزراعية، مع التشديد على تنظيم استيراد الشتلات الزراعية، حرصا على سلامة المنتوج الزراعي.

و ناقش الاجتماع، حلحلة الإشكاليات المالية المتعلقة بالشركة الموردة للمعدات الزراعية، إضافة إلى التعاون مع منظمة الفاو، فضلا عن تناول الأوضاع الأمنية في المنطقة الجنوبية التي تعوق تنمية الزراعة في ليبيا.

من جهته أعلن «الموهوب»، عن اجتماع الجمعية العمومية للمصرف لإعادة تشكيل مجلس الإدارة، تمهيدا لإعادة نشاطه لدعم وتشجيع قطاع الزراعة في ليبيا .

The post «كاجمان» يبحث الخطة المقترحة من وزارة الزراعة للعمل في سنة 2018 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية