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#الرائد_أخبار البحرية الليبية تحيي ، الأحد، بقاعدة #طرابلس البحرية الذكرى 3…

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

البحرية الليبية تحيي ، الأحد، بقاعدة #طرابلس البحرية الذكرى 32 لتأبين 58 من منتسبيها قضوا في خليج #سرت، باستهداف الزورق “وميض” والخافرة “عين زقوط” من قبل الأسطول السادس الأمريكي بالمياه الإقليمية الليبية عام 1986.
#ليبيا

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ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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