الرائد_أخبار البحرية الليبية تحيي ، الأحد، بقاعدة #طرابلس البحرية الذكرى 3…

#الرائد_أخبار

البحرية الليبية تحيي ، الأحد، بقاعدة #طرابلس البحرية الذكرى 32 لتأبين 58 من منتسبيها قضوا في خليج #سرت، باستهداف الزورق “وميض” والخافرة “عين زقوط” من قبل الأسطول السادس الأمريكي بالمياه الإقليمية الليبية عام 1986.

#ليبيا