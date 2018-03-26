مراقبة التعليم في صبراتة تعلن عن استئناف الدراسة الأسبوع المقبل

ليبيا – عقد أمس الأحد اجتماعاً بقاعة المعلمين بدعوة من تنسيقية اعتصام المعلمين بصبراتة مع مديري المدارس وبحضور عميد وأعضاء ووكيل ديوان المجلس البلدي صبراتة.

وتم خلال الإجتماع بحسب المكتب الإعلامي لمراقبة تعليم صبراتة مناقشة وتوضيح المستجدات الخاصة بإضراب المعلمين للمطالبة بحقوقهم و الوقوف على المعوقات التي تواجه المؤسسة التعليمية في ظل تواصل إقفال أغلب المدارس.

وإتفق المجتمعون على عودة مديري المدارس وكافة العاملين اليوم الإثنين و الاستعداد لإفتتاح المدارس أمام التلاميذ والطلاب بالإضافة لتحديد موعد لإنطلاق الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018.

وتعتزم مراقبة التعليم انطلاقاً من اليوم توزيع بعض من مواد التنظيف على إدارات المدارس و تهيئة الظروف المناسبة أمام المعلمين والتلاميذ والطلاب لانطلاق الفصل الدراسي الثاني للعام 2017 / 2018.

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