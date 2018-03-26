فرنسا: نرحب بتوحيد المؤسسة العسكرية تحت السلطة المدنية

رحبت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، الاثنين، بمحادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، مؤكدة أن إعادة توحيد الجيش تحت السلطة المدنية تتماشى مع توصيات الإعلان المشترك الذي تبناه الرئيس الفرنسي.

واعتبرت السفارة، في حسابها الرسمي في تويتر، أن محادثات القاهرة تكملة “مفيدة” للوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة من أجل المصالحة الليبية.

وأكدت السفارة دعمها للمصالحة برعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ليبيا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى جيش موحد يمثل كافة البلاد؛ لمكافحة الإرهاب والتهريب ولضمان أمن حدوده، حسب تعبيرها.

يذكر أن البيان الختامي للمشاركين في مباحثات القاهرة أكد مواصلة وفدي المؤسسة العسكرية لاجتماعاتها؛ لبحث آليات التنفيذ والتطبيق الفعلي للمشروع الوطني لتوحيدها.

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