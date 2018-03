هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس تعقد اجتماعها الرابع للجنة التدريب

المتوسط

عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للجنة العليا للتدريب للعام الجاري.

وأوضح مكتب الشؤون الإعلامية للهيئة، أن جدول أعمال الاجتماع الذي حضره وكيل هيئة الرقابة الإدارية، مع أعضاء اللجنة العليا للتدريب بالهيئة، تمحور حول أوضاع الدورات المقامة حاليًا لأعضاء الهيئة بالمعهد العالي للقضاء، ومعهد الدراسات المالية والعلوم المصرفية.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة إقامة دورات أخرى بالمعهد العالي للنفط في مجال اللغة الانجليزية، بالإضافة إلى إقامة دورات جديدة في مجال الرخصة الدولية للحاسوب (ICDL).

