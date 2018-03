المتوسط:

أعدم أعضاء مركز الحرس البلدي في جنزور بمدينة طرابلس، كمية من المواد الغذائية بين منتهية الصلاحية وغير مطابقة للمواصفات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وكان أعضاء مركز الحرس البلدي في جنزور شنوا حملات ميدانية على الأسواق والمحلات واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

