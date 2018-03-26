فرنسا تعلن موقفها رسمياً من محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة

ليبيا- أصدرت السفارة الفرنسية في ليبيا رسالة ترحيب بالمحادثات الجارية في القاهرة بهدف إعادة توحيد القوات المسلحة الليبية مبينة فيها بأن جهود إعادة التوحيد تحت سلطة مدينة تتماشى مع توصيات الإعلان المشترك في سانت كلو.

الرسالة التي صدرت اليوم الإثنين على الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” وتابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أشارت إلى أن محادثات القاهرة تعد مكملا مفيدا للوساطة من أجل المصالحة التي تدعمها فرنسا وتتم بمباركة من الأمين العام للأمم المتحدة الداعم لتحقيق المصالحة في ليبيا.

وأضافت الرسالة بأن ليبيا بحاجة إلى أكثر من جيش شامل وموحد يمثل كافة أنحاء البلاد ليهارب الإرهاب وعمليات التهريب غير الشرعية ويؤمن حدود البلاد.

ترجمة المرصد – خاص

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