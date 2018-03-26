ترحيب فرنسي بمحادثات القاهرة بشأن توحيد المؤسسة العسكرية

رحبت فرنسا، اليوم الاثنين، بمحادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، مؤكدة أن إعادة توحيد الجيش تحت السلطة المدنية تتماشى مع توصيات الإعلان المشترك الذي تبناه الرئيس الفرنسي ايمانويل مكرون.

وقالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في تويتر، إن محادثات القاهرة تكملة مفيدة للوساطة التي يقوم بها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة من أجل المصالحة الليبية.

وأكدت السفارة دعمها للمصالحة برعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن ليبيا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى جيش موحد يمثل كافة البلاد لمكافحة الإرهاب والتهريب ولضمان أمن حدوده.

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