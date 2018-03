المتوسط:

أعلنت كتيبة 116مشاة آلي سبها، خروج سرية استطلاع، أمس الأحد، في دوريات بالتنسيق مع نسور الجو في السلاح الليبي.

وأضافت الكتيبة على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن هذه الدوريات هدفها تأمين الطرق في كل من تمنهنت وسبها والأبيض .

ويذكر أن مدينة سبها شهدت تجدد اشتباكات بين ميلشيات مسلحة تشادية وبين الجيش الليبي مؤخرًا أسفرت عن وقوع جرحى وقتلى.

