تعرف على تفاصيل جلسة النواب التشاورية

عقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق، اليوم الاثنين، جلسة تشاورية بحضور رئيس المجلس عقيلة صالح، لبحث أخر المستجدات على الساحة الليبية.

وكشف عضو مجلس النوب مفتاح الشاعري، في تصريح خاص لبوابة أفريقيا الإخبارية، أن الجلسة تم خلاله مناقشة زيارة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، يوم أمس الأحد، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة، كما تمحورت المناقشات حول المجلس الرئاسي وانتهاء مدة عمله، وضرورة تعديل آلية تشكيل الحكومة من رئيس ونائبين، وتشكيل حكومة واحدة.

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