في خطاب رسمي.. «الأعلى للدولة» يطالب «الوفاق» بالالتفات لمعاناة المتقاعدين

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، إنه تم إرسال خطاب لرئيس وأعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني بشأن التوصية بالالتفات لشريحة المتقاعدين والعمل على وضع آلية لتفعيل وتنفيذ القانون رقم (12) لسنة 2013 والقاضي بإضافة المادة (21) مكرر للقانون (13) لسنة 1980م وتعديلاته ، وتزامنا مع التحسن المتوقع في موارد الدولة.

وجاء في الخطاب، «أنه بناءً على ما ورد للمؤتمر الوطني العام من شكاوى ومطالبات من شريحة المتقاعدين كلف المؤتمر لجنة الشؤون الاجتماعية بدراسة هذه الشكاوى والمطالبات، وعلى ضوء ما قدمته هذه اللجنة من دراسة أصدر المؤتمر الوطني العام القانون رقم (5) لسنة 2013، والقاضي بإضافة المادة (12) مكرر للقانون رقم (13) لسنة 1980، وتعديلاته والتي نصت على أنه (إذا زيدت مرتبات العاملين في الدولة زيد معاش المتقاعدين منهم بذات النسبة التي يزداد بها المرتب المقابل لدرجة صاحب المعاش عند التقاعد)».

وأضاف الخطاب، أنه على الرغم مما يعانيه المتقاعدون جراء إنخفاض قيمة ما يتقاضونه من معاشات لاتكفي حتى للحد الأدنى للمعيشة، إضافة لمصاريف العلاج وتكاليف الدراسة للأبناء.

وأشار الخطاب الموجه إلى رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، إلى أنه «رغم صدور هذا القانون فإن الجهات المعنية لم تضع القانون المشار إليه موضع التنفيذ، ولو ألقينا نظرة حول وضع المتقاعدين في أغلب الدول بما فيها دول الجوار لوجدنا الفارق، حيث يتمتع متقاعدو هذه الدول بمعاملة حسنة منها مرتبات مجزية ونوادي اجتماعية وإعفاءات في تذاكر السفر ورسوم الكهرباء، والكثير من تلك المزايا».

وجاء في ختام الخطاب، أنه «لكل ذلك وأخذًا في الاعتبار التحسن المتوقع في موارد الدولة، فإننا نوصي بأن يلتفت إلى هذه الشريحة والعمل على وضع آلية لوضع هذا القانون موضع التنفيذ».

