لاصلح من أجل تكوين تحالفات…مجلس أعيان قبائل الزنتان يرد على مبادرة الصلح مع مصراتة

أخبار ليبيا24- خاص

جولات مصالحة عدة بين مدينتي مصراتة والزنتان، لأجل رأب الصدع وتجاوز الخلافات التي تشوب العلاقات بين المدينتين بين الحين والآخر، آخر تلك المحاولات ماتم في ديسمبر 2016 حيث رعت منظمة “سانت إيجيدو” الكاثوليكية المقربة من الفاتيكان لقاء مصالحة بين مدينتي مصراتة والزنتان في العاصمة الإيطالية روما.

وذكرت المنظمة في بيان لها أن الطرفين اعتمدا إعلانًا مشتركًا في مناخ من الاحترام المتبادل ينظم عملية التعامل الإنساني مع اللاجئين وجرحى الاشتباكات المسجلة بينهما العام 2014″.

وأوضح مصدر إيطالي في ذلك الوقت أنه جرى التطرق خلال هذا اللقاء إلى سبل بسط مصالحة مستدامة بين الطرفين؛ مما يضمن تداعيات استراتجية لبسط الاستقرار في منطقة غرب ليبيا.

وعبرت منظمة “سانت إيجيدو” عن ارتياحها لنجاح الجهود التي بذلتها لإطلاق هذه الآلية بين مصراتة والزنتان، خاصة في ضوء الموقف الصعب الذي تجتازه ليبيا بشكل عام.

ونشرت المنظمة عبر موقعها على الإنترنت صورة لعبدالله ناكر أحد قادة كتائب الزنتان المسلحة ورئيس حزب القمة، وهو يصافح أحد المسؤولين بمقر المنظمة في العاصمة روما.

ورعت المنظمة ذاتها لقاءات مصالحة في السابق بين الطوارق والتبو وبين التبو وأولاد سليمان، وشملت تحديدًا تنظيم توزيع المساعدات الإنسانية في منطقة فزان.

إلا أنه عقب كل إعلان صلح بين المدينتين يقع أمرًا أو حدثًا يعكر صفو العلاقات ويهدم كل محاولة للصلح بين مصراتة والزنتان، مؤخرًا تواردت أنباء عن أن وفداً من مدينة مصراتة يزور الزنتان لعقد لقاءات ضمن اتفاق مصالحة شاملة، حيث تسعى مكونات سياسية وعسكرية واجتماعية في المدينتين للوصول إلى اتفاق مصالحة شامل ينهي الخلافات التي حدثت بين المدينتين.

وسيناقش الوفد المشترك من المجلس البلدي والعسكري مصراتة بنود اتفاق مصالحة شاملة في الزنتان للوصول إلى اتفاق بين المدينتين.

وأعلن مجلس أعيان الزنتان في بيان له اليومين الماضيين أن قبائل الزنتان دائما راعية للحوارات والمصالحة الوطنية وكانت ولازالت لها دور كبير في ذلك.

وأكد المجلس أن الصلح من أجل تكون تحالفات جديدة حتى لا يستقر الوطن من أجل مناصب ورتب زائفة ونهب أموال الليبيين بالباطل فإننا “نرفضه رفضا قاطعا”، لافتا إلى أن الصلح لا يكون إلا بشروط عادلة وبرعاية أطراف فاعلة ونزيهة.

وشدد مجلس أعيان الزنتان على أن الصلح لن يتم مع قادة المليشيات والمجرمين والقتلى الذين تلوثت أيديهم بدماء أبناء الزنتان ظلما وعدوانا، موضحأ أنه إن تم صلح فإنه سوف يتم مع من وصفهم ب، “الشرفاء والوطنيين” من أبناء مصراتة من أجل ليبيا وليس من أجل شيء آخر.

وأفاد مجلس أعيان الزنتان في بيانه أنه إذ يوضح موقف قبائل الزناتن فإنه لايتحمل مسؤولية أي عمل أو مصالحة لاتكون تحت إشرافه.

وذكر أن الحوار الوطني والانخراط في مصالحات وطنية عادلة مع جميع المدن والقبائل لرأب الصدع هو السبيل الوحيد لدعم مؤسسات الدولة من أجل ضمان واستقرار ليبيا وللحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها وإنقاذها من شبح التقسيم.

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