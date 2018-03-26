تعليم الوفاق تبحث عن حلول لمشاكل الدراسة في بني وليد

بحث مدير مكتب التعليم الأساسي بوزارة التعليم بحكومه الوفاق، اليوم الإثنين، ببني وليد، مع مراقب التعليم ومدراء المدارس ورئيس المجلس المحلي سير الدراسة والصعوبات التي تواجه العملية الدراسية بالمدينة.

وقال مراقب تعليم بني وليد خالد سالم محمد في تصريح لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” إن 52 مدرسة للتعليم الأساسي تضم 12600 طالبا وطالبة ببني وليد تعاني عجزا في المعلمين ونقصا حادا في المقاعد الدراسية .

وأوضح خالد محمد أن “مراقبة التعليم ببني وليد، تتواصل مع الوزارة لحل مشاكل العجز في المدارس وتوفير الإمكانيات اللازمة لها”.

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