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تعليم الوفاق تبحث عن حلول لمشاكل الدراسة في بني وليد

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بحث مدير مكتب التعليم الأساسي بوزارة التعليم بحكومه الوفاق، اليوم الإثنين، ببني وليد،  مع مراقب التعليم ومدراء المدارس ورئيس المجلس المحلي سير الدراسة والصعوبات التي تواجه العملية الدراسية  بالمدينة.

وقال مراقب تعليم بني وليد خالد سالم محمد في تصريح لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” إن 52 مدرسة للتعليم الأساسي تضم 12600 طالبا وطالبة ببني وليد تعاني عجزا في المعلمين ونقصا  حادا في المقاعد الدراسية .

 وأوضح خالد محمد أن “مراقبة التعليم ببني وليد،  تتواصل مع الوزارة لحل مشاكل العجز في المدارس  وتوفير الإمكانيات اللازمة لها”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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