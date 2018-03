المتوسط

قدم رئيس مكتب العلاقات العامة بمديرية أمن طرابلس، واجب العزاء لأسرة فقيد الشرطة، عميد متقاعد مفتاح سالم الدباشي، باسم مدير الأمن، وكافة منتسبي المديرية.

ورافق رئيس المكتب لتقديم واجب العزاء بمدينة صبراتة وفدًا من وزارة الداخلية.

وأوضحت مديرة أمن طرابلس، أن العميد متقاعد مفتاح سالم الدباشي، «أحد رجال الشرطة المعروفين بعطاءهم السخي، وتقلّد عديد المناصب الأمنية، كما ساهم من خلال جهوده طيلة سنوات طويلة في المحافظة على الأمن والاستقرار فيما كُلِّف به من أعمال».

The post مديرية أمن طرابلس تقدم واجب العزاء في العميد متقاعد مفتاح الدباشي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية