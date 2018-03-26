سلامة: “سأقوم بمحاولة شخصية وأخيرة “لتعديل الاتفاق السياسي

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، إنه سيقوم بمحاولة “شخصية” أخيرة لتعديل الاتفاق السياسي، مشيرا أن تعديله سيكون أمرا “غير مركزي” كلما اقتربنا من الاستفتاء على الدستور أو الانتخابات. حسب تعبيره.

وأضاف سلامة، في مؤتمر صحفي في منطقة القبة، الأحد أنه بحث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ضرورة الإسراع في إجراء انتخابات عامة في البلاد قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح سلامة أنه في حال فشل هذه المحاولة فسنذهب إلى خطة العمل التي تبناها مجلس الأمن في سبتمبر المنصرم التي نحضر لها بالتوازي، مؤكدا إجماع المجتمع الدولي على تغيير الهيئة التنفيذية وتوحيد المؤسسات السيادية في ليبيا.

وأشار سلامة أنه بدأ التحضير للمؤتمر الوطني الجامع منذ أشهر من خلال الاجتماع على مستوى البلديات والشباب، وأطراف ليبية من خارج وداخل البلاد لم تلتق من قبل.

يذكر أن غسان سلامة طرح، في سبتمبر من العام المنصرم، خطة عمله في ليبيا، التي تتضمن تعديل الاتفاق السياسي الليبي، وعقد مؤتمر وطني جامع تحت رعاية الأمم المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية