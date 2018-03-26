ليبيا تشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية بروسيا

شاركت ليبيا ضمن وفد من المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، بحضور الانتخابات الرئاسية بروسيا الاتحادية، بصفة ضيوف دوليين ضمن برنامج اللجنة الروسية للرقابة على الانتخابات.

وبينت المفوضية انه ترأس الوفد رئيس المكتب التنفيذي للمنظمة زهير أبو فارس، وعضوية رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا عماد السائح، وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة هشام كحيل، والأمين العامة للمنظمة بدرية البلبيسي.

وأضافت المفوضية أن الانتخابات التي جرت في 18مارس 2018م، نظّمت بإدارة وإشراف لجنة الانتخابات المركزية في روسيا الاتحادية، موضحة أن الوفد تجول في عدد من مراكز الانتخاب لمراقبة سير وإجراءات الاقتراع والاطلاع على الأساليب والتقنيات التي اعتمدتها اللجنة في آلية التصويت والفرز والعد، وكانت عملية الاقتراع قد بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحاً وانتهت في الساعة الثامنة مساءً حسب التوقيت المحلي في يوم الانتخاب للأقاليم في روسيا.

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