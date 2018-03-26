المتوسط:

تمكنت إدارة مركز طبرق الطبي من توريد كمية من الدعامات القلبية لقسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي.

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور، فرج الجالى، إنَّ المركز قام بتوريد عدد 21 دعامة من حساب المركز ومن المبلغ المخصص لقسم القسطره القلبية بمركز طبرق الطبي.

وأضاف الجالي في تصريح لمكتب الإعلام بمركز طبرق الطبي، إنَّ قيمة الدعامة الواحده تقدر بحوالي 3000 دينار ليبي، والذي يعتبر مبلغ كبير بالنسبة للمواطن في توفير مثل هذه الدعامات في ظل نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار، فمركز طبرق الطبي وفر علي المواطن معاناة السفر ودفع الأموال الكبيرة خارج الوطن.

The post «طبرق الطبي» يُوفر الدعامات القلبية للمرضى appeared first on صحيفة المتوسط.

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