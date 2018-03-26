لجنة الجنوب بالرئاسي تبحث نتائج زيارتها لسبها

بحثت اللجنة الوزارية المعنية بمعالجة أزمة الجنوب برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان نتائج زيارتها لمدينة سبها، وكافة جوانب الأزمة من الناحية الأمنية، ووقف إطلاق النار، ومعالجة الأوضاع الإنسانية.

وبين إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن “اللجنة أشادت خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثمين بديوان رئاسة الوزراء، وبحضور معاون آمر الحرس الرئاسي العقيد “محمد لاكري” بالدور الذي تقوم به مديريات أمن الجنوب بالرغم قلة الإمكانيات” وفق تعبيرها.

وأكدت اللجنة على استمرارية التواصل مع أطراف النزاع، وضرورة وقف إطلاق النار.

وكان عضو مجلس النواب عن منطقة الشاطئ بالجنوب الليبي علي السعيدي أعلن فشل جهود اللجنة المكلفة من حكومة الوفاق بتهدئة الأوضاع في الجنوب.

وبين السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن “الوفد فشل في مهمته بعد رفض طرفي النزاع (قبيلتي التبو وأولاد سليمان) لقاءه لأنهم اعتبروا المجلس الرئاسي الحكم والخصم في ذات الوقت” على حدّ قوله.

وأوضح أن م”شكلة الجنوب الليبي تكمن في تدخل عناصر من المعارضة التشادية والسودانية برعاية القوة الثالثة المرخصة من المجلس الرئاسي ما يعني أن الرئاسي هو الحكم والخصم في آن واحد”

وأضاف السعيدي أن “الوفد الذي غادر الجنوب أمس وبقي في المنطقة يوم واحد في ضيافة قبائل أولاد حضيري التي استقبلته في “محلة الجديد” بسبها” على حسب تصريحه.

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