«صحة توكرة» تُحيي اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان

أحيت إدارة الخدمات الصحية توكرة، وبالتنسيق مع أطباء الصحة المدرسية اليوم العالمي لصحة الفم والأسنان، والذي يصادف 20 مارس من كل سنة بتنظيم يوم تثقيفي للطلاب.

ويأتي هذا اليوم، للتوعية والتعريف بمخاطر تسوّس الأسنان وطرق المحافظة والوقاية المختلفة عن طريق برنامج إعلامي مختلف تم عرضه على التلاميذ.

وأثناء إحياء اليوم العالمي بتوكره، تمَّ عرض مجموعة من ورشات تلوين ورسومات تترجم طرق حماية ووقاية الأسنان.

