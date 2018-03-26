القبض على تشكيل عصابي يمتلك شحنة من أجهزة الاتصالات اللاسلكية في بنغازي

ليبيا – أعلنت وحدة التحريات العامة التابعة لمديرية أمن بنغازي عن تمكن أفراد الوحدة من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بعد ورود معلومات تفيد بإمتلاكهم كمية كبيرة من الأجهزة اللاسلكية الثابتة واليدوية والهوائية بكامل تجهيزاتها.

وأشارت وحدة التحريات العامة بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى تحرك أعضاء الوحدة فور ورود المعلومات للبحث والتحري حول هذه الشحنة التي قد تقع في أيدى الزمرة الفاسدة والخلايا النائمة الساعيه إلى أحداث الفوضى والإخلال بالأمن وقتل الأبرياء.

وحدة التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي أكدت على متابعتها للعصابة قبل القبض عليها إبتداء من تحركاتهم من مدينة أجدابيا حتى وصولهم لبنغازي ومراقبتهم لحين إستلام الشحنة و معرفة أبعاد هذا التشكيل العصابي.

ولفتت إلى أنه تم إستلام الشحنة من قبل شخص يدعى “س ع” وحينها تم ضبط الكمية والأشخاص متلبسين، منوهةً إلى أن البحث والأستدلال مازال جاري عن المسؤول الأول الذي جلب هذه المعدات الخطيرة التي تخل بالأمن العام للمدينة.

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