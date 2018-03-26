اخبار ليبيا الان

الكهرباء تُعلّق على قرار هيئة الرقابة

تم النشر منذُ 14 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استنكر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإدراتها التنفيذية، الاثنين، كيفية وتوقيت نشر قرار إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، معتبرة أن أسباب الإيقاف التي تم تداولها مسيئة ولم تذكر في قرار الهيئة.

وقال مجلس الإدارة في بيان إن الشركة العامة للكهرباء تحترم كافة القوانين والإجراءات الصادرة من الجهات ذات السيادة وتدعم تنفيذها، مؤكدا استمرار العمل بكافة التقسيمات الإدارية للشركة على النحو المعتاد.

وأشار إلى أن تداول قرار هيئة الرقابة الإدارية يزيد من الصعوبات الإدراية والفنية التي يواجهها قطاع الكهرباء، ويؤثر سلبا على العاملين في القطاع وعلى علاقة الشركة بالمؤسسات المحلية والدولية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك