الكهرباء تُعلّق على قرار هيئة الرقابة

استنكر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وإدراتها التنفيذية، الاثنين، كيفية وتوقيت نشر قرار إيقاف رئيس مجلس إدارة الشركة من قبل هيئة الرقابة الإدارية، معتبرة أن أسباب الإيقاف التي تم تداولها مسيئة ولم تذكر في قرار الهيئة.

وقال مجلس الإدارة في بيان إن الشركة العامة للكهرباء تحترم كافة القوانين والإجراءات الصادرة من الجهات ذات السيادة وتدعم تنفيذها، مؤكدا استمرار العمل بكافة التقسيمات الإدارية للشركة على النحو المعتاد.

وأشار إلى أن تداول قرار هيئة الرقابة الإدارية يزيد من الصعوبات الإدراية والفنية التي يواجهها قطاع الكهرباء، ويؤثر سلبا على العاملين في القطاع وعلى علاقة الشركة بالمؤسسات المحلية والدولية.

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