قلمة يرجح عقد جولة جديدة من الحوار لتعديل الاتفاق السياسي

رجح مقرر مجلس النواب صالح قلمة، الاثنين، عقد جولة حوار جديدة لبحث تعديل الاتفاق السياسي.

وقال قلمة في تصريحات تلفزيونية إن زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة، إلى طبرق، تهدف “لجس النبض” لأنه يدرك أن حل الأزمة الليبية لا يتأتى بدون حكومة واحدة.

وبين قلمة أن الفرقاء في ليبيا (مجلس النواب ومجلس الدولة) متفقون على ضرورة إيجاد مجلس رئاسي جديد وحكومة مستقلة عنه، ولكن الصعوبة تكمن في آلية الاختيار.

وكان نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، أعلن أن بعض الأعضاء من مجلسي النواب والدولة يعقدون اجتماعات غير رسمية لبحث تشكيل المجلس الرئاسي.

وبين معزب أن الاجتماعات جاءت بعد بوادر إيجابية من الجانبين للمضي قدما في عملية التوافق بشأن المخرجات السياسية، والانتقال إلى المراحل التالية من العملية السياسية في ليبيا.

وأوضح أن الاجتماعات تشير إلى تفاهم بشأن مقترح تشكيل المجلس الرئاسي من ثلاث قيادات يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية مبينا أن أحد المقترحات المقدمة من قبل مجلس الدولة هو أن يتم اختيار ثلاثة ممثلون للأقاليم الثلاثة بتوافق كلا منهم على ممثل له في الحكومة.

وأشار إلى أن “الاجتماعات الحالية ستنتقل إلى اجتماعات رسمية بين الطرفين حال التوافق على رؤى متقاربة”.

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