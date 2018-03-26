لهذا السبب علق مجلس النواب جلساته الأسبوع الجاري

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن النواب لم يعقدوا اليوم الاثنين جلسة رسمية وإنما قاموا بإجراء اجتماعات تشاوريه برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وحضور عدد من النواب.

وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس النواب قال بليحق أن المشاركين في الاجتماعات بحثوا آخر المستجدات وعلى رأسها لقاء صالح بالمبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة يوم أمس الأحد بمدينة القبة

وأعلن بليحق تعليق الجلسات لهذا الأسبوع وذلك لعدم تمكن أغلب النواب من القدوم إلى مدينة طبرق بسبب سوء الأحوال الجوية والتي تسببت في إلغاء عدد من رحلات الطيران المتجهة إلى المدينة.

ويعقد النواب جلسة دورية يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع إلا أن تغيبهم منع عقد الجلسة الأسبوع الماضي.

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