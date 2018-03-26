اختطاف شقيق وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة بالبيضاء

المتوسط :
اختطف مسلحون مجهولون شقيق وكيل وزارة العدل بالحكومة المؤقتة،”صلاح عبد الله الصغير”، مساء أمس الأحد، من مدينة البيضاء.
و بحسب مصادر مطلعة، فأنه لاتزال ملابسات الاختطاف غير معروفة حتى الآن ، و لم تعلن أية جهة مسئوليتها عن الحادث.
الجدير بالذكر أن ليبيا تشهد تزايد في معدل حوادث العنف ما بين اختطاف واعتقال تعسفى و قتل و إخفاء قسري جراء تدهور الوضع الأمني و حالة الانقسام السياسي التي تشهدها البلاد
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