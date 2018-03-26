أطباء بلا حدود تقدم مساعدات للمهاجرين في بنغازي

قام فريق أطباء بلا حدود، صباح اليوم الاثنين بزيارة لمركز إيواء قنفودة التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي توكرة المقرون .

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير المكتب الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أمجد الورفلي قوله إن الفريق قدم بعض النواقص التي يحتاجها المهاجرون من أدوية للجرب وأغطية ومستلزمات شخصية ونظافة، ومستلزمات للأطفال والنساء .

وفي سياق منفصل أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طرابلس إعادة 9 مهاجرين إلى بلادهم.

وبين المكتب الإعلامي للجهاز انه جرى اليوم الاثنين إعادة 7 مهاجرين طواعية من بنغلاديش ومهاجر واحد من كل من مصر والسودان.

وأضاف الجهاز انه جرى إعادة المهاجرين طواعية عبر مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.

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