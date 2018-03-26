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متهم يروي كيف قتل 8 أشخاص

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقت قوات الغرفة الأمنية المشتركة ترهونة القبض على أحد المطلوبين والمتهم بارتكاب أكثر من 8 جرائم قتل، وفق اعترافاته.

وتمكن رجال الأمن من القبض على المطلوب في بلدية السايح والتي يقطن فيها، واعترف أثناء التحقيق معه بارتكاب أكثر من 8 جرائم قتل في مناطق متفرقة ما بين طرابلس وقصر بن غشير والسايح.

وقال المتهم، بحسب فيديو سجلت فيه الاعترافات، إن الجرائم التي ارتكبها كانت بقصد السرقة، حيث كان يستقل سيارات تعمل بالأجرة، وعند الوصول إلى منطقة خالية من السكان يقوم بالتعاون مع أشخاص آخرين بقتل السائق وسرقة السيارة وبيعها لتجار المخدرات والممنوعات.

وذكر المتهم في اعترافاته، الجرائم التي ارتكبها بالتفصيل، وهوية الأشخاص الذين كانوا معه، كما انه ذكر أسماء بعض المغدورين وصفاتهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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