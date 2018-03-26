طبرق الطبي يورد شحنة من الدعامات لصالح قسم القسطرة القلبية

طبرق 26 مارس 2018 (وال)- كشفت إدارة مركز طبرق الطبي اليوم الإثنين، عن توريد شحنة من الدعامات القلبية لصالح قسم القسطرة القلبية بالمركز .

وقال مدير عام مركز طبرق الطبي الدكتور فرج الجالى: إن المركز قام بتوريد عدد “21” دعامة من حساب المركز، ومن المبلغ المخصص لقسم القسطرة القلبية بمركز طبرق الطبي .

وأضاف الجالي إن قيمة الدعامة الواحدة تقدر بحوالي ” 3 ” آلاف دينار ليبي، الذي يعد مبلغًا كبيرًا بالنسبة للمواطن في توفير مثل هذه الدعامات، في ظل نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار، وأن المركز استطاع التوفير على المواطن معاناة السفر ودفع الأموال الكبيرة خارج الوطن . (وال- طبرق) ع م/ ر ت

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