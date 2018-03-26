سياسيون ودبلوماسيون وإعلاميون يطالبون مجلس النواب بتسريع إجراءات الانتخابات

أصدرت مجموعة ابناء ليبيا و التي تظم عدد من السياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين الليبيين، بيانا موجها إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب، طالبوا فيه بالبدء فورا في إصدار قانون الاستفتاء على الدستور، أو إجراء التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري، بما يضمن إجراء الانتخابات على أسس دستورية، وإصدار قانون للانتخابات يتحاشى تكرار الأخطاء الواردة في القانون السابق، ويضمن وصول العناصر الأفضل على مستوى كل دائرة انتخابية إلى عضوية السلطة التشريعية،

وطالبت المجموعة في بيانها الرابع، الشروع في حوار مع كل الفعاليات السياسية لصياغة صك ملزم لضمان أمن الانتخابات، واحترام نتائجها، مؤكدين أن ذلك هو السبيل الوحيد لقطع الطريق أمام كل أولئك الذين يعملون في الداخل والخارج لاستمرار الوضع الراهن، للحفاظ على مصالحهم الشخصية، وتنفيذ سياسات دولية بقصد أو من دون قصد، حسب وصف البيان.

ودعا الموقعون على البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى تحمل مسؤوليتها وتقديم الدعم اللازم ليتم تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الحالي.

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