صور| رئيس الرقابة الإدارية يناقش مشاكل بلدية الجفرة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع رئيس المجلس البلدي الجفرة، لمناقشة المشاكل التي تعاني منها البلدية وبالأخص التي تمس حياة المواطن اليومي.

ومن جانبه، شرح رئيس المجلس البلدي الجفرة، المشاكل والإجراءات التي تم إتخاذها لحلها والمقترحات التي قدمها المجلس، وقيام الحكومة بتجاهل هذه المقترحات وإغفال المشاكل المهمة مثل المياه وتوقيع عقود لمشاريع يمكن الاستغناء عنها حالياً وتنفيذ مشاريع أهم.

وقدم رئيس المجلس البلد، خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب رئيس الهيئة، مذكرة حول المشاكل والحلول التلفيقية التي تتخذها الحكومة.

ومن جهته، أكد رئيس الهيئة، سعيه للمساهمة في حلحلة مشاكل المواطن، موضحًا أنه سيتم متابعة المذكرة مع الجهات المختصة.

