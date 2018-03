العليا للانتخابات : أعداد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 109 ناخب

أفادت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بالخارج وفقا للآلية الجديدة بلغ نحو 109 ناخب خلال الفترة من 12 وحتى اليوم الأثنين.

و أفادت المفوضية، في رسم بياني لها، بأن أكبر عدد من الناخبين في الخارج سجل في الأردن حيث بلغ (40) و جاءت في المرتبة الثانية صربيا حيث بلغ (25) ناخبا فيما سجل أقل عدد للناخبين في ليبيريا و التي سجلت ناخبين اثنين فقط يليها تنزانيا و التي سجلت (9) ناخبين.

وأوضحت المفوضية،أن اجمالي عدد المسجلين بالخارج عن طريق منظومة التسجيل حتى لحظة اقفالها في 12 مارس 2018م (6,267) ناخب وناخبة.

