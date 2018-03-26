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العليا للانتخابات : أعداد الناخبين المسجلين بالخارج بلغ 109 ناخب

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أفادت  المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بأن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بالخارج وفقا للآلية الجديدة بلغ نحو 109 ناخب خلال الفترة من  12 وحتى اليوم الأثنين.

و أفادت المفوضية، في رسم بياني لها، بأن أكبر عدد من الناخبين في الخارج سجل في الأردن حيث بلغ (40) و جاءت في المرتبة الثانية صربيا حيث بلغ (25) ناخبا فيما سجل أقل عدد للناخبين في ليبيريا و التي سجلت ناخبين اثنين فقط  يليها تنزانيا و التي سجلت (9) ناخبين.

وأوضحت المفوضية،أن اجمالي عدد المسجلين بالخارج عن طريق منظومة التسجيل حتى لحظة اقفالها في 12 مارس 2018م (6,267) ناخب وناخبة.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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