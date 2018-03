وزارة الشئون الاجتماعية بحكومة الوفاق تناقش الاستعداد لمعرض طرابلس الدولي

المتوسط:

عقدت وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني فاضي منصور الشافعي و مدراء الإدارات والمكاتب ومقرر الوزارة، اليوم الاثنين ، بمقر الوزارة في طرابلس.

تناول الاجتماع استعراض تقريرا مفصلا لما نفذ من ميزانية العام الماضي 2017 كما تمت مناقشة ضرورة توفير بعض الاحتياجات الضرورية لسير عمل الوزارة ومشاركة الوزارة في معرض طرابلس الدولي الشهر القادم وموضوع صندوق التكافل وإعادة النظر في تشكيل بعض اللجان المشكلة وتفعيلها.

وتطرق الاجتماع إلى الاتفاق على ضرورة الاهتمام بشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة ودعمهم تطوير بعض التشريعات لكي تستطيع الوزارة والجهات التابعة لها تقديم أفضل الخدمات لشريحة الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع بالإضافة إلى التطرق لبعض الأمور الإدارية والتنظيمية وعلاقة الوزارة بفروعها بالبلديات.

