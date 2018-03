الحكومة المؤقتة توقع ثلاث عقود صيانة لثلاث مرافق صحية بمدينة بنغازي

المتوسط:

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية المؤقتة السيد حاتم العريبي، اليوم الاثنين، أن الحكومة المؤقتة وقعت عبر وزارة الصحة ثلاثة عقود لصيانة ثلاثة مرافق صحية في مدينة بنغازي، وذلك ضمن المشروعات التي أطلقتها الحكومة لإعادة أعمار بنغازي.

وقال العريبي، خلال بيان له ، “إن وكيل عام وزارة الصحة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب وقع بحضور رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني وعدد من أعضاء مجلس الوزراء والحكومة مشروع صيانة وتطوير جناح العمليات وتطوير العناية المركزة بمستشفى المسالك البولية والأنف والأذن والحنجرة بنغازي بقيمة

1.497.910 مليون و اربعمائة وسبعة وتسعين الف و تسعائة وعشرة دينار، كما وقع الثني مشروع صيانة الوحدة الصحية بمنطقة الترية بقيمة 100.000 مائة ألف دينار، إضافة إلى مشروع صيانة المركز الصحي تيكا بقيمة 150.000 مائة وخمسون الف دينار على أن يباشر بأعمال الصيانة منذ تاريخ اليوم”.

وأضاف العريبي ، ” أن هناك مشروعين قيد التعاقد بكل من مستشفى النفسية بنغازي و مستشفي الأطفال”.

وأعلن العريبي، عن اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء مع وكيلا وزارة الصحة الدكتور سعد عقوب والدكتور نادر كويري ومختلف مديرو مستشفيات بنغازي اجتماعات حثهم خلالها على تنظيم العمل بشكل جيد بما يخفف العبء عن المواطن، مؤكدا أن الحكومة لن تتوانى في تقديم أي دعم للمستشفات والمراكز الصحية في مدينة بنغازي شريطة تقديم العمل بالشكل المطلوب.

وأضاف العريبي ، أن الحضور قدموا للثني عدد من المشاريع المطلوب منح الإذن في التعاقد عليها بقيمة 36 مليون دينار ليبي وتخص عدد من مستشفيات مدينة بنغازي وتم الموافقة عليها، كما تضمن الاجتماع استعراض مشاريع صيانة مستشف الجمهورية والعيون و الهواري والعيادة المجمعة الصابري عل إن يتم إحالتها للجنة أعمار بنغازي بقيمة تتجاوز 40 مليون دينار ليبي”.

