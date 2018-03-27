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وصول الفريق الفني الكوري الجنوبي المنفذ لمشروع محطة كهرباء «الزويتينة»

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

أتي وصول هذه الفرق لاستكمال الاختبارات التفصيلية للمواد والمعدات الخاصة بالمحطتين

عين ليبيا

وصل ظهر اليوم الأحد الموافق 25/3/2018 الفريق الفني لشركة داوو الكورية المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة والفريق الفني لشركة هونداي المقاول المنفذ لمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية إلى مطار معيتيقة.

وكان في استقبال الشركات المنفذة عضو مجلس الإدارة المهندس عبد الباسط فرارة ومدير عام مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية المهندس عبد الحكيم الفرجاني ومدير إدارة العلاقات علي نجاح.

ويأتي وصول هذه الفرق لاستكمال الاختبارات التفصيلية للمواد والمعدات الخاصة بالمحطتين وسيتوالى وصول باقي الفرق خلال اليومين القادمين.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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