” الثني” يستقبل وفد من مجلس النواب بمقر إقامته في بنغازي

المتوسط:

استقبل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني مساء اليوم الاثنين في مقر إقامته بمدينة بنغازي أعضاء مجلس النواب عيسى العريبي، والصالحين عبد النبي وطلال ميهوب، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور عبد السلام البدري.

وأشاد النواب خلال الاجتماع بجهود الحكومة المؤقتة المبذولة من أجل الوطن والمواطن خصوصا المشاريع التي افتتحتها ودشنتها الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي خلال هذه الأيام بهدف إعادة أعمارها من الدمار الذي لحق بها جراء هجمات قوى الإرهاب والتطرف.

وأكد النواب وقوفهم إلى جانب الحكومة المؤقتة المنبثقة عن المجلس والمعترف بها من قبله، مؤكدين الوقوف سويا نوابا وحكومة وجيشا في بناء البلد والوصول به إلى بر الأمان.

