لنقي يكشف بالتفصيل آلية إختيار أعضاء الرئاسي المقبل  

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أن الجهود الآن تنصب في إطار إنجاح مبادرة النوايا الحسنة التي إستجاب لها المجلس ومجلس النواب بهدف إختيار السلطة التنفيذية المقبلة وتعديل الإتفاق السياسي فضلا عن العمل على تحييد المسارين الدولي والإقليمي في ليبيا.

لنقي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج نافذة على الوطن الذي أذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الوطن وتابعته صحيفة المرصد بأن التواصل مع الدول الإقليمية والدول الأخرى أتى لإفهامها بأن إستقرار ليبيا يصب في صالحها الذي تبحث عنه في ليبيا التي يبحث أبناؤها عن مصالح بلادهم أيضاً وهو ما يحتم تبادل المصالح بعيداً عن الصراع داعياً إلى عقد لقاء ثنائي بين رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح والدولة عبد الرحمن السويحلي بأسرع وقت ممكن وقبل عقد إجتماع لجنتي الحوار.

وأضاف بأن هذا اللقاء مهم بهدف التوصل إلى أسس مقبولة لإختيار المجلس الرئاسي المقبل وحكومة منبثقة ومنفصلة عنه كاشفاً عن الآلية المقترحة المقدمة للإختيار من خلال قيام مجلس النواب بالتصويت على شخصية وطنية من الشرق لعضوية الرئاسي وتصويت مجلس الدولة على العضو الآخر من الغرب وتصويت أعضاء المجلسين من فزان على شخصية ثالثة فيما يجب أن يتم فتح باب الترشح لهذه المنصب من خارج المجلسين أيضاً.

وأشار لنقي إلى أهمية التوصل إلى شخصية حاكمة ذات برنامج إقتصادي لتوحيد المؤسسات بضمنها مؤسسة الجيش لفرض الأمن ومن ثم الوصول إلى الإستفتاء على مشروع الدستور الذي لا يمكن أن يتم في ظل الإنقسام والظروف الحالية فيما لا يفضل إجراء إنتخابات تنقل البلاد إلى مرحلة إنتقالية رابعة تستمر فيها الفوضى الموجودة حالياً مؤكداً وجوب جعل مقر مجلس النواب في بنغازي وجعل الرئاسة في الرئاسي المقبل بالتناوب لإرضاء الجميع ولحساسية المرحلة الإنتقالية.

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