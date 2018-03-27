طرابلس | الرقابة الإدارية تتحدث عن ملاحظات على الملحقية الثقافية الليبية في أوكرانيا

ليبيا – رصدت هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس عدد من الملاحظات حول الملحقية الثقافية بالسفارة الليبية في أوكرانيا في إطار متابعتها المتواصلة للجهات العامة الخاضعة لرقابتها.

هيئة الرقابة الإدارية وجهت بحسب مكتبها الإعلامي رسالة لوزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق تتضمن عدد من الملاحظات والتي تتمثل في عدم وجود أرشيف وسجلات إدارية بالملحقية و عدم حفظ المستندات بالشكل الصحيح وعدم التعاقد مع أي شركة متخصصة في برنامج التأمين الطبي للطلبة الدارسين بالساحة الأوكرانية.

وأشارت الهيئة إلى ملاحظتها وجود زيادة في المبالغ المالية لبعض الطلبة دون وجود ما يبررها وعدم التقيد بصرف العملة الأوكرانية بالإضافة لغياب الدور الأساسي لعمل الملحقية المتمثل في إقامة الأنشطة الثقافية والفنية بين البلدين.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية على أنها قد لاحظت التأخير في صرف مرتبات مساعدي الملحق الثقافي وعدم الدقة في احتساب المبالغ المستحقة على الملحقية للمدرسة الليبية وعدم دفع مستحقات الطلبة المنصوص عليها بلائحة الايفاد بالخارج باستثناء المنح الدراسية والرسوم.

المرصد – متابعات

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