إجراء عملية جراحية نوعية لطفلة بمركز طبرق الطبي

تمكن الطاقم الطبي الجراحي بمركز طبرق الطبي من إجراء عملية جراحية ” تجميلية ” لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ،كانت تعانى من تشوهات خلقية هي ” التصاق في أصابع اليدين وفتحه في الحلق” ،وتصنف هذه العملية من عمليات الترميم ،حيث أجريت بقسم العمليات بمركز طبرق الطبي .

يشار بأن تكلفة العملية في الخارج تقدر بحوالى 4000 ألف دينار ليبي ، و تسعي إدارة مركز طبرق الطبي في توفير المعاناة و دفع المبالغ الهائلة في مثل هذه العمليات و التي تجري داخل مركز طبرق الطبي مجاناً و وأجري العملية الطاقم الطبي المتكون من :

دكتور سليم بوخاطره

دكتوره ميرفت مصطفي

دكتور فارس محمد

بالإضافه إلي فريق التخذير

دكتور إدريس والدكتورة محامي.

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