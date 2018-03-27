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إجراء عملية جراحية نوعية لطفلة بمركز طبرق الطبي

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

تمكن الطاقم الطبي الجراحي بمركز طبرق الطبي من إجراء عملية جراحية ” تجميلية ” لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ،كانت تعانى من تشوهات خلقية هي ”  التصاق في أصابع اليدين وفتحه في الحلق” ،وتصنف  هذه العملية  من عمليات الترميم ،حيث أجريت بقسم العمليات بمركز طبرق الطبي .

يشار بأن تكلفة العملية في الخارج تقدر بحوالى 4000 ألف دينار ليبي ، و تسعي إدارة مركز طبرق الطبي في توفير المعاناة  و دفع المبالغ الهائلة في مثل هذه العمليات و التي تجري داخل مركز طبرق الطبي مجاناً و وأجري العملية الطاقم الطبي المتكون من : 
دكتور سليم بوخاطره
دكتوره ميرفت مصطفي
دكتور فارس محمد
بالإضافه إلي فريق التخذير
دكتور إدريس والدكتورة محامي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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