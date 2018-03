” الثني” يزور مركز بنغازي لتأهيل المعاقين

المتوسط:

زار رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، مساء الاثنين، مركز بنغازي لتأهيل المعاقين وذلك للوقوف عل أبرز احتياجاته وتفقد نزلائه.

وأطلع الثني على سير العمل بالمركز، وتوقف أعمال الصيانة به نتيجة للأحداث التي جرت في البلاد في وقت سابق ، كما تفقد الثني نزلاء المركز من المعوقين واستمع إلى أبرز المشكلات التي تواجههم متعهدا بتقديم الدعم اللازم للمركز وإدارته من أجل تحسين مستوى الخدمات لهذه الشريحة.

وتجول الثني داخل مصنع الأطراف الاصطناعية، وأكد رئيس الحكومة المؤقتة ، ” أن الحكومة ستعمل على توفير المواد الخام للمصنع لتخفيف العبء عن جرحى الجيش الذين فقدوا أطرافهم نتيجة الحرب على الإرهاب”.

و تفقد الثني قسم العلاج الطبيعي بالمركز، متعهدا باستئناف أعمال الصيانة بشكل عاجل لإتمامها بما يضمن زيادة القدرة الاستيعابية للنزلاء في مختلف مناطق المنطقة الشرقية، محييا إدارة المركز والعاملين به على جهودهم التي يبذلونها في خدمة النزلاء بالمرفق والمترددين عليه.

وعقد الثني في وقت لاحق مع القائمين على المركز في مقر إقامته بمدينة بنغازي وذلك لاستلام مذكرة بالاحتياجات العاجلة للمركز تمهيدا لتوفيرها من قبل الحكومة المؤقتة.

ورافق رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني خلال زيارته وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة وعدد من أفراد الحكومة.

