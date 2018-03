المتوسط :

أعلن المجلس العسكري الزنتان و المجلس البلدي واللجنة الاجتماعية الزنتان ، رفضه لما صدر عن بيان أعيان قبائل الزنتان بخصوص المصالحة مع قبائل مصراتة.

وقال المجلس ، في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء أن مجلس اعيان قبائل الزنتان غير رسمي، مشيرين إلى أن مايصدر عنه لا يمثل رأي المدينة ، مؤكدين على دعمهم للجهود الرامية للمصالحة ولم الشمل بين مدينتي مصراتة والزنتان.

