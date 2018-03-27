الشريف الوافي يحسم أمره بشأن الترشح للإنتخابات القادمة من عدمه

ليبيا- أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر الشريف الوافي أنه لم يتولى مهامه الجديدة إلا بعد أن تم الطلب منه ذلك مؤكداً بأن لا طموح له لتولي المناصب بكافة أنواعها ومعلناً عدم نيته التقدم للإنتخابات التشريعية المقبلة بهدف إسكات الألسن التي تروج خلاف ذلك.

الوافي أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج الحدث الذي أّذيع أمس الأحد عبر قناة ليبيا الحدث وتابعتها صحيفة المرصد بأنه يسعى لخدمة بلاده الآن من خلال لعب دور رياضي أو عمل أي شيء للشباب وخصوصا في نادي النصر .

مبينا بأن وجوده في النادي قد يكون ميزة أو نكبة فبعض القنوات الفضائية والإذاعات ومنها قناة النبأ توقفت عن بث أخبار نادي النصر ربما لوجوده فيه ومواقفه التي كانت بالضد من سيطرة الإسلام السياسي على مقاليد الأمور في البلاد.

وأضاف بأنه سيضطر للتخلي عن بعض مواقفه السياسية وتقديم بعض التنازلات من خلال التواصل مع المسؤولين الذين يمتلك خلافا فكريا معهم بهدف خدمة النادي والحصول على التمويل اللازم له لأن الهدف هو إبعاد الشباب بقدر الإمكان عن أي ممارسات أخرى غير صحية وأن يكون إنشغالهم بمجال الرياضة وهو بذلك يحاول أن يكون على مسافة واحدة مع النوادي في بنغازي أو خارجها وبالذات في برقة وأن يذوب الحساسيات بين الأندية على الرغم من أن المشوار صعب ولا توجد إمكانيات.

وتحدث الوافي عن رغبة الجمهور الكبيرة في الدخول للملاعب ومشاهدة المباريات لأن الشباب يريدون أن يرتاحوا ويرغبون بمحطة يمارسون بها هواياتهم رغم الظروف الصعبة ولا يوجد أي مانع لدخول أي شخصية معروفة وجيدة ولا يوجد لديها هدف أو مطمع إلى هذا المجال فالمسؤول غير الجيد قد يكون عائقا للمسيرة الرياضية والثقافية فيما يبقى إنتماء السياسي لناد رياضي معين عبئا عليه وإنه قد يحد من قاعدة جمهوره لاسيما وأنه سيحارب الفاسدين من المسؤولين.

وأضاف بأنه أتى للنادي بعد زيارات عديدة له في مدينة المرج من قبل الكبار في نادي النصر وبأنه قد قبل بالتحدي لوجود صعوبات ومشاكل في هذه المؤسسة العريقة ليعمل على بناء ناد بإدارة جيدة وتأهيل شباب النادي مبينا بأن ما حدث في ملعب مدينة مصراتة مؤخرا مثل محاولة لمقايضة فريق الإتحاد المحتجز لعدة ساعات بعدد من المعتقلين التابعين لبعض الميليشيات المسلحة بسبب قرب النادي من هيثم التاجوري.

المرصد – متابعات

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