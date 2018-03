“عمل الوفاق”  تبحث مستجدات آلية توزيع “فائض الملاكات” بالوزارة

المتوسط :

اجتمع وزير العمل والتأهيل الدكتور “المهدي الأمين”، اليوم الاثنين، مع عدد من المسؤولين وذلك بديوان الوزارة في الهضبة، لبحث المستجدات المتعلقة بألية توزيع الموظفي المحالين خارج الملاك الوظيفي(كفائض ملاك) بوزارة العمل

و تطرق الاجتماع إلى الإدارات المختصة تقرير مفصّل عن البيانات التي أحيلت من بعض مكاتب العمل و كذلك العديد من المقترحات التي تساهم في حلحلة بعض العراقيل التي ستواجه المكاتب و الموظفين،يأتي ذلك بحضور وكيل وزارة العمل والتأهيل الدكتور “علي عكاشة” ، ومستشار الوزير ” أكرم التركي” ، ومدراء كلاً من إدارة الإحالة تحت تصرف الخدمة ، الشؤون الإدارية والمالية ،

و ناقش المجتمعون العراقيل والمشاكل التي تواجه الوزارة ومكاتب العمل والتأهيل بالمناطق فضلًا عن استعدادها لعملية التوزيع، وكذلك متابعة مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق و مكتب المراجعة الداخلية والقسم المالي .

وثمن المجتمعون، خلال اجتماعهم، بالجهود المبذولة لعمل الإدارات والمكاتب المختصة، مطالبين العمل على ضرورة تكثيف تلك الجهود من أجل إنجاح عملية التوزيع.

وأعلن المجتمعون عن اجتماع مرتقب مع وزارة المالية لمناقشة الترتيبات الخاصة بعملية التوزيع بهدف الدفع بهذا الملف بشكل يضمن السرعة في الإنجاز والجودة في العمل.

