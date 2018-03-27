«الثني» دشن مشاريع استراتيجية للمواصلات والنقل في بنغازي

عين ليبيا

وضع دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني الأحد 25، مارس، 2018، حجر الأساس لمشروعين استراتيجيين هامين من مشاريع الهيئة العامة للمواصلات والنقل والمستهدف بها مدينة بنغازي.

ووضع حجر الأساس لطريق الفيض – سيدي خليفة بطول 11 كيلو متر بتنفيذ جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بالمنطقة الشرقية التابع للهيئة، والذي سيربط بين منطقتي الرجمة وبنينا بالطريق الساحلي سيدي خليفة دون المرور على طريق المطار.

كما وضع حجر الأساس لمشروع توسيع المدخل الشرقي لمدينة بنغازي، ومشروع طريق محطة شمال بنغازي البخارية إلى اللثامة.

وتهدف هذه المشاريع لتخفيف الزحام وتسهيل حركة السير في مداخل المدينة الشرقية والجنوب شرقية.

وأجرى رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني جولة في المدينة اطلع خلالها على جسر اللثامة الذي تم تدميره.

ورافقه خلال الجولة نائبي رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، وشؤون الهيئات الدكتور عبدالسلام البدري والدكتور عبدالرحمن الأحيرش.

كما رافقه خلال الجولة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور منير عصر، والعمل والشؤون الاجتماعية الدكتور مسعود صوة، والحكم المحلي محمد فاروق المهدي.

كما رافقه أيضا في الجولة وكيلا وزارة الصحة، ووكيل وزارة الاقتصاد والصناعة، ورؤساء هيئات الإسكان والمرافق، والشباب والرياضة، والمواصلات والنقل الكابتن محمد علي عبدالقادر، ورئيس الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي أحمد بريدان، وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

هذا وتفقد مقر معهد الصم والبكم في منطقة لقوارشة والذي تعرض لتدمير كبير، وطالب بتشكيل لجان فنية لإعداد دراسة فنية تمهيدا للبدء في صيانته لاحتواء هذه الشريحة الهامة ضمن مؤسسات صندوق التضامن الاجتماعي.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء افتتح مخازن السلع التموينية التي تحوي المخزون الاستراتيجي للسلع لكافة المنطقة الشرقية بعد صيانته، وكذلك مقر مراقبة اقتصاد بنغازي.

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