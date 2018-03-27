استكمال «المرحلة الثانية» من دورة تدريبية لسرية حماية قاعدة طرابلس البحرية

عين ليبيا

أقيمت صباح اليوم الإثنين 26 مارس 2018م بقاعدة طرابلس البحرية إحتفالية بمناسبة انتهاء المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لسرية حماية قاعدة طرابلس البحرية قدم خلالها المتدربون عدة فقرات وعروض في الفنون القتالية وطرق النجاة والإنقاذ وشملت الآتي:



▪ العرض الأول:

– المداهمة والإقتحام مع استخدام السواتر؛



▪ العرض الثاني:

– تغطية الانسحاب بالجرحى في حالة الاشتباكات؛



▪العرض الثالث:

– الإنزال على شاطئ البحر وداهمة المباني مع تحرير الرهائن والقبض على المطلوبين؛



▪العرض الرابع:

– إخلاء السفن في الحالات الحرجة وإنقاذ الجرحى.



هذا وقد حضر الإحتفالية كل من:



– وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق السيد: أوحيدة عبدالله اوحيدة



– رئيس اركان القوات البحرية لواء بحار: سالم ارحومة.



– آمر قاعدة طرابلس البحرية لواء بحار: عبدالحكيم بوحولية.



– من الجانب الإيطالي المستشار بوزارة الدفاع والمدربين.



إضافة إلى عدد من ضباط وضباط صف وجنود من منتسبي القوات البحرية وقاعدة طرابلس البحرية.



هذا واستمرت المرحلة الثانية لمدة أكثر من شهر وعدد المتدربين (30) عنصر من عناصر السرية.



وجرت التدريبات في الساحة وفي مواقع أخرى داخل القاعدة.



وكانت المرحلة الأولى قد جرت على متن السفينة (ابن عوف) وفي الساحة استمرت لمدة شهر. وتم فيها تدريب الأفراد على استخذام السلاح والمبادي العامة لأعمال الحماية والإنقاذ.



ومن الخطط أن تتم المرحلة الثالثة في دولة إيطاليا لمدة شهر ونصف وتكون تدريبات مكملة ومتقدمة لما تم التدريب عليه في المرحلتين الأولى والثانية. ومن المحتمل أن تبدأ يوم 2 أبريل القادم.



وللعلم فإن هذه الدورة بمراحلها الثلاثة تتم بناءً على اتفاقية تعاون مع الجانب الإيطالي، وبمدربين إيطاليين في جميع مراحلها.

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