الإفراج عن مواطن ليبي بعد أشهر بالسّجون الروسية

قالت وزارة الخارجية الليبية احكومة الوفاث الوطني أنّه “بعد المساعي و الجهود مع جهات وسلطات الإختصاص بجمهورية روسيا الإتحادية لإطلاق سراح المواطن الليبي عبد الرحمن فرج بيوض من السجون الروسية بعد ان أمضى تسعة أشهر في السجن .

وأضافت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني في بيان لها أنّها أنجزت “إطلاق سراح المواطن الليبي اليوم الإثنين الموافق 26 مارس 2018 بعد جهود دبلوماسية متواصلة ومتابعة خاصة من وزير الخارجية محمد سيالة شخصيا وتم اليوم تأمين مغادرته إلى أرض الوطن بعد اتمام إجراءات السفر وغيرها بمعية السفارة الليبية في موسكو وبحضور السيد مصطفى أبو سعيدة القائم بأعمال السفارة الليبية بجمهورية روسيا الإتحادية وباقي أعضاء السفارة حيث غادر المواطن الليبي مطار فنوكفا الدولي بالعاصمة موسكو على متن شركة الخطوط الجوية التركية عائدا إلى أرض الوطن الحبيب ليبيا” وفق نص البيان .

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